В Дебальцево отключили отопление - закончился уголь
03:50, 13 января 2015Общество
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В котельных города Дебальцево Донецкой области, который сейчас контролируется украинскими властями, закончился уголь для отопления.
В Дебальцево отключили отопление - закончился уголь / УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.
"Угольные котельные г. Дебальцево из-за отсутствия угля работают в режиме циркуляции холодной воды в системе отопления. Завоз угля задерживается блокпостами", - идет речь в сообщении.
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