В Дебальцево отключили отопление - закончился уголь

В котельных города Дебальцево Донецкой области, который сейчас контролируется украинскими властями, закончился уголь для отопления.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА. "Угольные котельные г. Дебальцево из-за отсутствия угля работают в режиме циркуляции холодной воды в системе отопления. Завоз угля задерживается блокпостами", - идет речь в сообщении. Читайте такжеВ Авдеевке несколько снарядов попали в коксохимический завод

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