В Харькове развернули самый большой флаг Украины в мире (фото, видео)

По словам организаторов, стяг уже побывал в 50 украинских городах, а также в Польше.

В Харькове на площади Свободы развернули огромный флаг Украины. Снимки с высоты птичьего полета на своей странице опубликовал пользователь Артем Гребенюк.

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Как пишет Newsroom, инициатором мероприятия выступило молодежное отделение одной из политических партий. Площадь полотна составила 40 на 60 метров.

По словам организаторов, это самый большой флаг нашей страны в мире, который уже побывал в 50 украинских городах, а также в Польше.

Напомним, в 2015 году Харьков занял первое место в Украине по количеству достижений в Книге рекордов Украины. За год город отметился 27 достижениями, среди которых самый массовый вальс в Украине, движущаяся фигура велосипеда из набольшего количества велосипедистов, самые массовые прыжки через костёр, самый длинный гоночный спец-участок по кантри-кросу, самая длинная валентинка из бисквита, сердце из самого большого количества конфет, самая большая коллекция слонов, самый большой трезубец, выложенный телами людей на Говерле и многое другое.