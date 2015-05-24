Рекорд Украины: в Харькове 1,5 тысячи пар одновременно станцевали вальс (фото, видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, танцевальный рекорд установлен вчера, 23 мая, на площади Свободы.

В массовом танцевальном мероприятии приняли участие студенты харьковских вузов, а также все желающие харьковчане и гости города, которые пришли на площадь.

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Установленный в Харькове танцевальный рекорд зафиксировали представители Книги рекордов Украины. До этого рекорд составлял 435 пар, и был установлен в Чернигове.

Свидетелями установления танцевального рекорда стали представители иностранных делегаций, принимавших участие в заседании Генеральной ассамблеи Ассоциации городов-обладателей Приза Европы, которое прошло в Харькове.