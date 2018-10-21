В Одессе активисты перекрыли трассу - протестуют против застройки пляжей

Участники акции протестовали против выделения под застройку пляжей в Затоке.

Сегодня в пригороде Одессы активисты перекрывали Киевскую трассу, протестуя против выделения под застройку пляжей в Затоке.

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Как передает корреспондент УНИАН, более часа десятки активистов и местных жителей перекрывали Киевскую трассу в районе автозаправочного комплекса SOCAR.

Участники акции с большими плакатами "Не дадим украсть пляжи Затоки!", "Остановим дерибан Затоки", "Сохраним пляжи Затоки детям!", "Под угрозой 45 гектаров земель громады" и т. д. непрерывно ходили по пешеходному переходу.

Они также периодически скандировали "Верните пляжи народу!". Активисты также использовали громкоговоритель, чтобы привлечь внимание окружающих к проблеме.

Основное требование людей – отмена решения сессии поселкового совета о выделении прибрежной зоны под застройку.

На место событий прибыли полицейские, которые пытались осуществить отвод транспорта, чтобы избежать столкновений между участниками акции и водителями. Тем не менее, конфликты периодически происходили.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в Facebook появились сообщения о перекрытии в Одесской области железнодорожных путей и призывы к людям присоединиться к протестующим против выделения поселковым советом курортного поселка Затока под застройку земельных участков на побережье.

В частности, участники акции, среди которых известные общественники, заявили, что 13 октября в Белгород-Днестровском районе намерены блокировать движение поездов по направлению Белгород-Днестровский - Одесса на станции Каролино-Бугаз со всех регионов Украины.

"Учитывая молчаливое согласие Одесской областной администрации, прокуратуры Одесской области и полиции, жители Затоки, Каролино-Бугаза, Одессы и члены кооперативов станций Бугаз, Морская, Лиманская, Каролино-Бугаз, Нагорная, Студенческая вынуждены предпринять экстраординарные меры по перекрытию железной дороги", - сказано в заявлении активистов.

Отмечается, что в 2018 году пляжи Затоки стали местом отдыха 4,5 миллиона жителей Украины, Молдовы, Беларуси, и при этом чиновники, не финансируя десятилетиями развитие курортной зоны и ее инфраструктуры, сегодня пытаются отобрать у граждан прибрежную зону, которая является естественным пляжем. Делается это, как утверждают заявители, в нарушение законов Украины, преследуя интересы группы лиц.

В отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области сообщили, что правоохранителям известно о намерении местных жителей блокировать движение железнодорожного транспорта и подчеркнули, что примут в отношении протестующих жесткие меры реагирования.

В полиции также сообщили, что по факту незаконного распределения земли открыто уголовное производство.

13 октября местные жители и активисты собрались на митинг, но железнодорожные пути решили не перекрывать. На следующий день, 14 октября, они перекрыли дорогу Одесса - Белгород-Днестровский в районе станции "Солнечная".