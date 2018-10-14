Жители Одесской области перекрыли трассу: протестуют против застройки побережья (фото, видео)

Накануне участники акции протеста были намерены перекрыть движение поездов на станции "Каролино-Бугаз", но ограничились мирным митингом.

В Затоке (Одесская обл.) местные жители перекрыли трассу Одесса - Белгород-Днестровский, протестуя против решения сельсовета о раздаче земельных участков в прибрежной зоне.

Как сообщает "Думская", участники акции заявили, что перекрытие дороги - бессрочное.

Трассу перекрыли в самой Затоке, в районе станции "Солнечная". Протестующие пропускают кареты скорой помощи, автомобили полиции, ГСЧС и водителей с детьми до трех лет.

"Пока ждем секретаря сельсовета, но вообще планируем перекрывать, пока они не отменят это решение", - заявили участники протеста.

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Накануне участники акции протеста были намерены перекрыть движение поездов на станции "Каролино-Бугаз", но ограничились мирным митингом.

Заседание Затоковского поселкового совета состоялось 11 октября, во время заседания было принято решение о раздаче более 100 земельных участков в прибрежной зоне.

"Если незаконное решение сессии не будет отменено, местные жители собираются долго пикетировать ГПУ и администрацию президента, требуя наказать виновных", - заявили организаторы акции.

Полиция начала уголовное производство по факту решения должностных лиц в Затоке о передаче третьим лицам земельных участков, относящихся к прибрежной зоне и принадлежащим обществу.