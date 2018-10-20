Замгоссекретаря США назвала реформу украинской полиции "ярким элементом того, как может выглядеть современная Украина"

По словам замгоссекретаря США, гражданское общество в Украине также активно содействует антикоррупционным реформам.

Реформа полиции стала наиболее значимой в процессе трансформации правоохранительных органов Украины.

Такое мнение высказала заместитель государственного секретаря США по международным вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительным вопросам Кирстен Мэдиссон, сообщает Главком.

"Реформа полиции – это один из самых ярким элементов того, как может выглядеть современная Украина. Ваша Патрульная полиция, ваш отдел спецназначения "КОРД", а также Пограничная служба внедряют передовые западные стандарты и практики в своей работе", - сказала она на брифинге в пятницу в Киеве после встречи с директором НАБУ Артемом Сытником.

По словам замгоссекретаря США, гражданское общество в Украине также активно содействует антикоррупционным реформам.

"Детективы и прокуроры НАБУ и САП активно работают, чтобы расследовать резонансные коррупционные преступления", - отметила она.