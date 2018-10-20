"Никогда не сдаюсь»: Сенцов ответил на письмо Кольченко

На данный момент нет подтверждений данной информации от российских властей, адвоката и родных Олега Сенцова.

Заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов ответил на письмо украинского политзаключенного Александра Кольченко.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала член Уральской правозащитной группы Татьяна Щур.

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«У меня все нормально, чувствую себя хорошо. Передайте Саше К. (Кольченко) большой от меня привет! Пусть не переживает ни за меня, вообще ни за что – это вредно! Наши старания не тщетны. Пусть там не унывает и главное – я не чувствую себя ни разочарованным, ни побежденным. Как говаривал старина Хэм: «Человека можно убить, но нельзя победить». Вот со мною так же: я никогда не сдаюсь!» – передала слова записки Сенцова Щур.

На данный момент нет подтверждений данной информации от российских властей, адвоката и родных Олега Сенцова.

Украинский политзаключенный Александр Кольченко написал письмо поддержки режиссеру Олегу Сенцову после того, как тот был вынужден прекратить голодовку.