Россиянин получил 2 года за 20 тонн контрабандной свинины

Краснопольским районным судом Сумской области осужден 39-летний гражданин Российской Федерации, который в прошлом году пытался незаконно вывезти с Украины в Россию около 20 тонн свинины сомнительного происхождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе управлением Службы безопасности Украины в Сумской области, автомобиль “КамАЗ” с отмеченным грузом был задержан стражами порядка в августе прошлого года вблизи села Мирополье Краснопольского района во время попытки незаконной перевозки мясопродуктов через государственную границу Украины.

Как выяснилось, водитель автомобиля, 39-летний житель Белгородской области, согласился на предложение знакомого за денежное вознаграждение перевезти мясопродукты на территорию соседнего государства, но из корыстных побуждений решил поступить контрабандным способом, то есть вне таможенного контроля. Какие-либо документы на мясопродукты отсутствовали.

Согласно приговору суда, перевозчик контрабандной свинины признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины (покушение на контрабанду). Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды. Весь груз контрабандного мяса был уничтожен.