В украинский прокат вышел фильм Лозницы "Донбасс" (видео)
С сегодняшнего дня ленту Сергея Лозницы, которая в следующем году может побороться за "Оскар", показывают во всех городах страны.
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Украинская премьера драмы, написанная и снятая по реальным событиям в оккупированных Донецке и Луганске, прошла накануне в столичном кинотеатре. Представил фильм лично режиссер Сергей Лозница, говорится в сюжете ТСН.
Украинская лента "Донбасс" - это 13 новелл, переплетенных между собой, реальных историй, которые происходили в Украине в 2014 году, большинство - на оккупированном Донбассе.
В фильме нет ни одного главного героя и сценарий написан по видеороликам из интернета и рассказам жителей Донбасса. За актеров там были и простые горожане.
Ранее украинский фильм режиссера Сергея Лозницы "Донбасс" попал в число претендентов на премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.