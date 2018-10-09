Украинский фильм "Донбасс" стал претендентом на "Оскар" (видео)

Номинантов на "Оскар" объявят 22 января.

Украинский фильм режиссера Сергея Лозницы "Донбасс" попал в число претендентов на премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.

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Об этом сообщает Украинский оскаровский комитет на своей странице в Facebook.

"Американская киноакадемия объявила список стран, прошедших квалификацию на участие в категории "Лучший фильм на иностранном языке". В этом году это 87 стран. Украина участвует с фильмом Сергея Лозницы "Донбасс". Номинанты будут объявлены 22 января", - говорится в сообщении.

Ранее в сети был опубликован официальный украинский трейлер драмы Сергея Лозницы Донбасс - картины, которую украинский оскаровский комитет выбрал в качестве национального претендента на премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке.