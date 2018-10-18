Львовские таможенники нашли в банке из-под краски из Британии контрабандные золотые слитки (фото)

Таможенники нашли восемь золотых слитков общим весом 1,64 кг, ориентировочная стоимость которых составляет 1,8 млн грн.

Во Львове таможенники совместно с работниками СБУ, в посылке из Великобритании обнаружили золотые слитки, которые были спрятаны в банке из-под краски.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС в Львовской области, 17 октября во время таможенного контроля почтового отправления обнаружено восемь слитков банковского металла желтого цвета.

«Посылка поступила из Великобритании на адрес в Львове. Среди задекларированных вещей была банка с краской. Во время углубленного осмотра таможенники обнаружили 8 золотых слитков с пробным клеймом 999.9 общим весом 1,64 кг. ориентировочной стоимостью 1,8 млн грн.», - отмечается в сообщении.

В ведомстве сообщили, что «гражданка, которая живет в Великобритании, совершила действия, направленные на перемещение через таможенную границу восьми слитков банковского металла желтого цвета с сокрытием от таможенного контроля с использованием средств или способов, затрудняющих выявление таких товаров».

Такие действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Слитки банковского металла желтого цвета направлены на экспертизу, их стоимость будет установлена дополнительно. Дело направят в суд.