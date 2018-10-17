Кровавое ДТП с Зайцевой в Харькове: стало известно о новых проблемах со следствием (документ)

Адвокат обратилась к Lexus в Украине, чтобы установить скорость во время срабатывания подушек безопасности во время ДТП в Харькове с участием Зайцевой и за пять секунд до этого.

Представители компании Lexus в Украине не смогут помочь установить скорость движения авто фигурантки смертельного ДТП на Сумской в Харькове Елены Зайцевой, потому что у них нет такой технической возможности.

Об этом написала адвокат Лариса Матвеева в Facebook, опубликовав официальный ответ Lexus в Украине.

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"Цель была проста: во время аварии была сработка подушек безопасности, и данные на этот момент и за 5 сек до этого должны быть записаны в память компьютера, а это, в первую очередь, скорость движения. Получение этих данных решило бы вопрос со скоростью движения именно в конкретный момент - в момент сработки подушек безопасности, т.е. была привязка к событию и, соответственно, ко времени", - рассказала она.

"Но Lexus ответил, что такой технической возможности у них нет, так как оборудование, необходимое для такой диагностики, в Украину вроде бы не завозилось", - добавила адвокат.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный сигнал светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже нарколог, который проводил осмотр Зайцевой после аварии, скрылся.