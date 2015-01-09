Из-за аномального для Крыма мороза причалы Севастополя сковало льдом (фото)

Как сообщает Крым. Реалии, нетипичный для зимы туман возник после резкого похолодания. 8 января на полуострове столбик термометра опустился до 15 градусов мороза.

Несмотря на резкое похолодание, коммунальщики Севастополя уверяют, что понижение температуры не отразилось на сфере ЖКХ и данный период город пережил без коммунальных аварий.

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9 января, в Севастополе также ожидается холодная погода – ночью столбик термометра снова опустится до 15 - 20 градусов мороза. Однако днем 9 января морозы начнут спадать, по прогнозам синоптиков, воздух в Севастополе прогреется до плюсовых отметок.