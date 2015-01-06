На Рождество в Украине ударят 25-градусные морозы

Днем ожидается 10-17 градусов мороза, на востоке до 17-20 градусов мороза. Снег, от небольшого до умеренного, пройдет в Крыму и на Приазовье. На остальной территории существенные осадки маловероятны, на дорогах будет царить гололедица. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 14-20, местами -22-25 градусов, днем -10-15 градусов.

В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью -11-18, днем -9-14, местами до 15 градусов мороза.

В центральных областях преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью -14-20, в Днепропетровской области до -20-22 градусов, днем -9-14, местами до 13-16 градусов мороза.

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На востоке Украины - без осадков. Температура воздуха ночью 14-20, местами -22-25 градусов, днем -10-15 градусов.

В южной части - без существенных осадков, лишь в Крыму и Приазовье - местами снег. Температура воздуха ночью -9-15, днем -4-12, в Крыму ночью -4-10, днем -1-6 мороза.

В Киеве осадки маловероятны. Температура воздуха ночью -12-15, днем -8-12 градусов.

Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12 м/с.