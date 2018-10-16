Оккупанты заговорили об авиасообщении между Крымом и Сирией

"Гоблин" Аксенов уже дал поручение изучить возможность организации авиасообщения между Симферополем и Дамаском.

В оккупированном Россией Крыму так называемый глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что они собираются наладить авиасообщение с Сирией.

"Стоит вопрос об открытии авиасообщения между Крымом и Сирией", - передает его слова "ФАН".

Читайте такжеРоссия провела ракетные стрельбы в оккупированном Крыму

Говоря о планах по созданию крымско-сирийской судоходной компании, "глава" аннексированного Крыма заявил, что порты готовы к их реализации.

Как сообщает РИА "Новости", Аксенов уже дал поручение изучить возможность организации авиасообщения между Симферополем и Дамаском и проработать этот вопрос совместно с Министерством транспорта России и Росавиацией.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав там так называемый "референдум о его самоопределении". Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма.