На Житомирщине еще одним памятником Ленину стало меньше
23:05, 08 января 2015Общество
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В поселке Корнин в Житомирской области неизвестные повалили очередной памятник Ленину.
В Житомирской области еще одним памятником Ленину стало меньше / opgks.info
Об этом на своей странице Facebook сегодня написала житомирская журналистка и общественная активистка Елена Галагуза, передает корреспондент УНИАН.
«6 января в с. Корнин Попельнянского района неизвестными патриотами было повалено очередной памятник Ленину», - пишет Галагуза.
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Как сообщал УНИАН, памятник Ленину в Житомире был повален в ночь с 20 на 21 февраля 2014 года.
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