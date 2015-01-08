На Житомирщине еще одним памятником Ленину стало меньше

Об этом на своей странице Facebook сегодня написала житомирская журналистка и общественная активистка Елена Галагуза, передает корреспондент УНИАН.

«6 января в с. Корнин Попельнянского района неизвестными патриотами было повалено очередной памятник Ленину», - пишет Галагуза.

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Как сообщал УНИАН, памятник Ленину в Житомире был повален в ночь с 20 на 21 февраля 2014 года.