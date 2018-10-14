Задержанного в Крыму украинского моряка судна "ЯМК-0041" отпустили на похороны матери - омбудсмен

По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, админграницу с Крымом он переходил в контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак".

Члена экипажа задержанного Россией в оккупированном Крыму судна "ЯМК-0041" отпустили на похороны матери.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

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"Мы знаем, что сейчас член экипажа судна "ЯМК-0041" Геннадий Отичко едет в Армянск. Админграницу с Крымом он будет переходить в контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак". Там его ждут и в дальнейшем будут сопровождать мои представители", - написала омбудсмен.

Позже Денисова добавила, что Геннадий Отичко, у которого в субботу умерла мать, находится на подконтрольной Украине территории.

"Только что говорила с членом экипажа судна "ЯМК-0041" Геннадием Отичко. Он уже на подконтрольной Украине территории, возвращается в Очаков", - сообщила омбудсмен.

Она также отметила, что представители Уполномоченного сопровождают моряка домой.

Как сообщал УНИАН, 4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаков) к западу от мыса Тарханкут в Крыму. На борту находились пять членов экипажа. Оккупационные власти сообщили, что членов задержанного сотрудниками ФСБ России судна доставили в Крым «для проведения процессуальных действий».

В Госпогранслужбе подчеркнули, что задержанное судно имело все необходимые документы на вылов рыбы на украинской территории.

МИД назвало задержание украинского судна узурпацией суверенных прав Украины в отношении прилегающих к полуострову акваторий и нарушением Конвенции ООН по морскому праву и обычного международного права.