ГПСУ подтвердила задержание 5 украинских рыбаков у берегов оккупированного Крыма

Помощник председателя Госпогранслужбы заявил, что пока связи с рыбаками нет, а ГПСУ продолжает изучать обстоятельства инцидента.

Российские пограничники у берегов аннексированного Крыма задержали пятерых украинских рыбаков.

Об этом «112 Украина» сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По его словам, это был небольшой рыбацкий баркас, на борту которого находились пятеро моряков.

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«Мы сейчас еще изучаем все обстоятельства этого инцидента. Судно было оформлено на вылов рыбы согласно установленному порядку. Оно имело все разрешения, но на вылов рыбы в пределах территориального моря, или 12-мильной морской зоны. Судно не оформлялся для выхода за линию государственной границы Украины, и сказать, каким образом и почему судно нарушило государственную границу Украины и оказалось в той зоне, которая считается нами временно населенной РФ, пока трудно», - сказал Слободян.

По его мнению, скорее всего, капитан судна принял такое решение, и отправился туда, где, как он считал, будет лучше улов, и пренебрег риском задержания пограничными силами страны-оккупанта.

Слободян отметил, что пока связи с рыбаками нет, а ГПСУ продолжает изучать обстоятельства инцидента.

Как сообщали ранее некоторые СМИ, российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" западнее мыса Тарханкут.