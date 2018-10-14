В полиции подтвердили задержание возле Лавры около сотни молодчиков

Кроме того, три человека были задержаны на Майдане Незалежности, однако их уже отпустили.

В полиции Киева сообщили о задержании около сотни человек возле Киево-Печерской лавры.

Как сообщили в отделе коммуникации столичной полиции, об этом заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Так, по его словам, перед 14 октября полиция проводила профилактическую работу с организаторами мероприятий и предупреждала о реакции на выявление подозрительных лиц. Таких сегодня и обнаружили вблизи святыни - их доставили в управление полиции для установления личных данных и профилактической беседы.

"Я неоднократно подчеркивал, что мы сможем защитить все культовые сооружения и не допустим никаких актов вандализма, захватов и тому подобное. Полиция не нуждается в помощи посторонних лиц, если они не являются членами общественных формирований по охране общественного порядка, которые надлежащим образом зарегистрированы. У нас достаточно сил и средств, чтобы обеспечить порядок на территории города", - заявил Корищенко.

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Также глава столичной полиции подчеркнул, что сегодняшние мероприятия прошли без грубых правонарушений. Говоря о событиях в Мариинском парке, он отметил, что задержаний и столкновений там не было, однако снести памятник Ватутину полиция не дала.

Кроме того, по словам Крищенко, марш националистов от парка Шевченко до Европейской площади аналогично прошел спокойно - участие в нем приняли около 15 тысяч человек. Акции проходили на Майдане, там были задержаны три человека за попытку установки палатки. Их уже отпустили, однако намерены привлечь к административной ответственности.

Как сообщал УНИАН, в Киеве возле Киево-Печерской лавры полиция окружила и задержала несколько десятков мужчин.