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Порошенко заявил, что День защитника Украины не является исключительно мужским праздником

13:37, 13 октября 2018
Общество
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В ВСУ служат 55 тысяч женщин / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Петр Порошенко заявил, выступая на церемонии принесения присяги курсантами Херсонской государственной морской академии.

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«День защитника Украины, который мы будем праздновать завтра, перестал быть праздником исключительно парней. Сегодня 55 тысяч девушек служат в рядах Вооруженных сил Украины. Поздравляю всех защитников Отечества, которые крепко держат оружие в руках. С такими героями Украина способна преодолеть любые вызовы и угрозы», - подчеркнул президент.

По словам Порошенко, сильная армия - одно из самых значительных достижений Украины за последние годы.

"Именно сильная армия является залогом того, что мы политико-дипломатическим путем вернем Донбасс в Украину и Украину - на Донбасс", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, 12 октября президент подписал закон об обеспечении равных прав женщин и мужчин на военной службе.

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Теги: #Петр Порошенко#День защитника#женщины в армии