Порошенко заявил, что День защитника Украины не является исключительно мужским праздником

В Вооруженных силах служат 55 тысяч женщин.

В Вооруженных силах служат 55 тысяч женщин, поэтому День защитника Украины не является исключительно мужским праздником.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Петр Порошенко заявил, выступая на церемонии принесения присяги курсантами Херсонской государственной морской академии.

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«День защитника Украины, который мы будем праздновать завтра, перестал быть праздником исключительно парней. Сегодня 55 тысяч девушек служат в рядах Вооруженных сил Украины. Поздравляю всех защитников Отечества, которые крепко держат оружие в руках. С такими героями Украина способна преодолеть любые вызовы и угрозы», - подчеркнул президент.

По словам Порошенко, сильная армия - одно из самых значительных достижений Украины за последние годы.

"Именно сильная армия является залогом того, что мы политико-дипломатическим путем вернем Донбасс в Украину и Украину - на Донбасс", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, 12 октября президент подписал закон об обеспечении равных прав женщин и мужчин на военной службе.