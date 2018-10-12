Канадец украинского происхождения считается самым быстрым пианистом на планете (видео)
Любомир Мельник – 70-летний канадский пианист-виртуоз украинского происхождения. Музыкант родился в Мюнхене в семье эмигрантов из западной Украины. Впоследствии переехал в Канаду, где получил всемирную известность.
Однако слава пришла к пианисту не сразу, а когда ему было уже 60. Сейчас Любомир Мельник собирает полные залы по всему миру. Музыкант создал уникальную технику игры на фортепиано – Continuous music. Она базируется на принципе сохранения непрерывного потока звука.
Сам пианист может сыграть 19,5 нот в секунду каждой рукой. Тогда как считалось, что физически человек может сыграть максимум 13-14 нот за секунду.
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Любомир Мельник является автором более 100 произведений, издал более 20 альбомов. Вместе с украинской певицей Кристиной Соловий пианист выпустил акустическую версию ее песни "Fortepiano".