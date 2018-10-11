"Знаковый день в истории Украины и ее православной церкви": Парубий о решении Синода

Председатель Верховной Рады надеется, что в ближайшее время состоится Всеукраинский православный Собор в Киеве.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий убежден, что после объединительного собора в Киеве Всесвятейший патриарх Варфоломей вручит предстоятелю Поместной Украинской православной церкви Томос об автокефалии.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Это знаковый день в истории Украины и ее Православной церкви. Приветствую все решения Синода Вселенской патриархии. Первым пунктом сегодняшнего решения Синода объявлено о процессе предоставления Украинской Поместной православной церкви автокефалии. Искренне надеюсь, что в ближайшее время состоится Всеукраинский православный Собор в Киеве, в котором примут участие все иерархи - патриоты Украины, которые провозгласят образование Единой Поместной Украинской православной церкви. Я убежден, что после объединительного собора в Киеве Всесвятейший патриарх Варфоломей вручит предстоятелю Поместной Украинской православной церкви Томос об автокефалии", - отметил Парубий.

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Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине, и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента, которое 22 апреля было принято к рассмотрению Синодом Вселенского патриархата.

3 сентября Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором могут утвердить томос об автокефалии Украинской православной церкви.

Сегодня, 11 октября, по результатам заседания Синода было обнародовано решение, в котором отмечается, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет прогнозирует проведение в ближайшее время объединительного собора для получения Томоса об автокефалии украинской православной церкви.