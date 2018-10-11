ГПУ подозревает Поклонскую в преследовании Сенцова

Также в преследовании украинских политзаключенных подозревается заместитель председателя Киевского районного суда г. Симферополя Автономной Республики Крым Д. Диденко.

Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины "экс-прокурору Республики Крым" Наталье Поклонской. А также заместителю председателя Киевского районного суда г. Симферополя Автономной Республики Крым Д. Диденко - по ч. 3 ст. 146 УК Украины.

Как сообщили пресс-службе ведомства, речь идет, в частности, о преследовании украинского режиссера Олега Сенцова и политзаключенного Александра Кольченко.

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"Так, Н. Поклонская после вступления в преступную организацию, созданной должностными лицами органов власти РФ, целью деятельности которой было изменение границ территории Украины, организовала незаконное преследование граждан Украины, которые отстаивали суверенитет и территориальную целостность Украины, лично приняла участие в судебном заседании и поддержала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей О. Сенцову, А. Кольченко, А. Чирнию, Г. Афанасьеву, а заместитель председателя Киевского районного суда г. Симферополя Автономной Республики Крым Д. Диденко избрал эти меры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по нормам ч. 2 ст. 9 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» любые органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории и их деятельность считаются незаконными, если эти органы или лица созданы, избраны или назначены в порядке, не предусмотренном законом. Исходя из этого, любой документ, выданный этими органами и/или лицами, является недействительным и не создает правовых последствий.

Как сообщал УНИАН, Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в прокуратуре Автономной Республики Крым подписано сообщение о подозрении бывшей так называемой "прокурору Крыма" Наталье Поклонской о нарушении законов и обычаев войны.