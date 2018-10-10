Прокуратура обвиняет Поклонскую в нарушении законов и обычаев войны

Генпрокурор отметил, что бывшая так называемая "прокурор Крыма" по украинскому законодательству получила статус подозреваемой.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что в прокуратуре Автономной Республики Крым подписано сообщение о подозрении бывшему так называемой "прокурору Крыма" Наталье Поклонской в нарушении законов и обычаев войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генпрокурор сказал на презентации стратегии развития прокуратуры АРК на 2019-2022 годы.

"Сегодня статуса подозреваемой по украинскому законодательству ... получила Наталья Поклонская. В отношении нее утром составлено и подписано сообщение о подозрении за то, что будучи на должности так называемого "прокурора Республики Крым", она совершила нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами", - заявил Луценко.

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Он сказал, что "речь идет не только о статье государственной измены, которая была объявлена ранее, но и о статье 438 ч.1 за нарушение законов и обычаев войны". "Это военные преступления", - добавил Луценко.

Генпрокурор добавил, что Поклонская также подозревается и в непосредственном участии в запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, который она называла "экстремистской организацией". Кроме того - в утверждении в соответствии с УПК РФ обвинительного заключения по уголовным делам в отношении заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза и еще пятерых крымских татар за якобы "организацию массовых беспорядков". "А на самом деле - за конституционное право, дарованное украинским Основным законом на мирные протесты", - сказал Луценко.

Кроме того, еще один эпизод касается участия Поклонской в преследовании украинского режиссера Олега Сенцова. "Сейчас окончательно дорабатывается и в ближайшее время будет также предъявлен гражданке Поклонской", - сказал генпрокурор.

Справка УНИАН. Поклонская до оккупации Крыма работала в органах прокуратуры Украины, а также была прокурором АРК. Весной 2014 года была назначена оккупационными властями «прокурором Республики Крым». Именно она инициировала уголовное преследование крымских татар и запрет в 2016 году деятельности Меджлиса.