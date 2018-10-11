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Астролог предупредил об опасностях 10-16 октября

09:05, 11 октября 2018
Общество
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Если не хотите быть уволенным, лучше проявлять некую лояльность к начальству / фото из открытых источников

Об этом рассказал в комментарии "Главреду" астролог Влад Росс.

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"В этот период могут быть тревожные ситуации, когда Венера будет в квадрате к Марсу. Венера всегда символизирует женщину, а Марс – мужчину. Это значит, что возможны скандалы, неприятности, непонимания, сложные ситуации. В это время вполне можно испытать внутреннее напряжение", - отметил он.

Астролог также добавил, что до 15 октября Солнце будет в очень жесткой квадратуре к Плутону.

"А это опасность увольнений, общественных взрывов, акций несогласия, демонстраций. В эти дни, если не хотите быть уволенным, лучше проявлять некую лояльность к начальству, иначе не оберетесь сложных ситуаций", - резюмировал он.

Напомним, ранее Влад Росс назвал три опасных периода октября и составил подробный гороскоп на октябрь-2018 для каждого знака Зодиака. 

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Теги: #астролог#астролог Влад Росс#Гороскоп