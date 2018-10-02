Астролог предупредил об опасных периодах в октябре

В эти дни повышается вероятность ДТП, аварий и взрывов.

В октябре украинцев ждет три кризисных периода. В эти дни повышается вероятность ДТП, аварий и взрывов.

Об этом в комментарии "Главреду" заявил астролог Влад Росс.

Первый опасный период, по словам Росса, начнется сразу в первые дни месяца.

"С 1 по 3 октября Меркурий будет делать не очень благоприятный аспект к Плутону – сложится мощный квадрат. Это всегда сулит аварии, взрывы, сложные ситуации с энергетикой, опасные ситуации в толпе. Это неподходящее время для посещения массовых мероприятий", - предупредил астролог.

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Второй сложный период последует сразу же за первым, отметил Росс.

"С 5 по 14 октября также следует быть готовыми к аварийным ситуациям, потому что сложится квадрат между Солнцем и Плутоном", - рассказал эксперт.

И последний опасный период, по данным астролога, нас ожидает в конце месяца.

"С 29 по 31 октября также будет непростой период, когда лучше не летать самолетами. Будет очень жесткий аспектный Уран. Поэтому в это время могут быть аварийные ситуации, связанные с самолетами и энергетикой", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, ранее астролог рассказал, чего лучше избегать в октябре.