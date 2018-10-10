ЮНЕСКО объявило о начале прямого мониторинга ситуации в оккупированном Крыму (видео)

В октябре 2019 года гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле должен отчитаться о результатах мониторинга.

Учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) объявило о начале первой фазы прямого мониторинга ситуации в оккупированном Россией Крыму.

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Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ЮНЕСКО, посол Украины во Франции Олег Шамшур в Facebook.

"Сегодняшнее заседание Исполнительного совета ЮНЕСКО стало важным событием: официально объявлено о начале первой фазы прямого мониторинга Организацией ситуации в оккупированном Крыму, принято решение об отчете гендиректора о его результатах в следующем октябре", - подчеркнул он.

"Спасибо тем, кто голосовал за принятие этого решения. Особая благодарность Группе друзей Украины в ЮНЕСКО", - добавил Шамшур.

Как сообщал УНИАН, 9 октября Шамшур заявил, что 10 октября ЮНЕСКО должно решение о начале осуществления прямого мониторинга ситуации в оккупированном Россией Крыму до апреля 2019 года.

"Завтра планируется принятие десятого решения Исполнительного совета ЮНЕСКО о мониторинге ситуации в Автономной республике Крым. Согласно ему, через год гендиректор ЮНЕСКОбудет отчитываться о первом этапе прямого мониторинга, который должен начаться в период до апреля 2019, о чем было официально объявлено руководством Организации 1 октября", - заявил дипломат и добавил, что основным противником консенсусного принятия решений по мониторингу в АРК и Севастополе всегда выступала Россия, и всегда оставалась в меньшинстве.