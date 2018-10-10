Парубий подписал закон о новом приветствии "Слава Украине!" в армии и полиции

Президент Петр Порошенко заявлял, что подпишет указанный закон ко Дню защитника Украины, 14 октября.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон, который закрепляет для армии и полиции приветствие «Слава Украине! – Героям слава!».

Об этом он сообщил в Twitter.

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«Подписал принятый Верховной Радой закон о внесении изменений в уставы ВСУ (9036) относительно введения воинского приветствия - Слава Украине! Героям слава! Убежден, это восстановление исторической справедливости! Мы вернули украинской армии наше традиционное приветствие!» - написал он.

Теперь закон должен подписать президент Украины.

Как сообщал УНИАН, 4 октября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приветствия "Слава Украине! - Героям слава!» (№ 9036).

Законом закрепляется приветствия в Вооруженных силах Украины и в Национальной полиции «Слава Украине!» и ответ «Героям слава!».

Законом вносятся изменения в Устав внутренней службы ВСУ, Устав гарнизонной и караульной служб ВСУ и Строевой устав ВСУ, а также в закон «О Национальной полиции Украины» относительно установления нового воинского приветствия, а также упорядочен Ритуал поднятия Государственного флага Украины.

Также в законе закреплено обращение «пан (пани)» вместо «товарищ», хотя в первом чтении предлагалось оставить и обращение «товарищ».

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

5 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет этот закон ко Дню защитника Украины 14 октября.