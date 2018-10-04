"Слава Украине! – Героям слава!": Рада утвердила новое приветствие для армии и полиции
Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приветствия" Слава Украине! - Героям слава! "(№ 9036).
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 271 народный депутат.
Законом закрепляется приветствие в Вооруженных силах Украины и в Национальной полиции "Слава Украине!" и ответ "Героям слава!".
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Законом внесены изменения в Устав внутренней службы ВСУ, Устав гарнизонной и караульной служб ВСУ и Строевой устав ВСУ, а также в закон "О Национальной полиции Украины" относительно установления нового воинского приветствия, а также упорядочен Ритуал поднятия Государственного флага Украины.
В законе закреплено обращение "господин (госпожа)" вместо "товарищ".
Как известно, в первом чтении предлагалось оставить и обращение "товарищ".
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.