Пашинский опозорился из-за публикации в Facebook об арсенале возле Ични

Председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности проиллюстрировал свой пост фотографиями 8-летней давности, сделанными, вероятно, в России.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский распространил фейковую информацию об арсенале на Черниговщине, выдав довоенную фотографию, предположительно с российского склада, за фото склада в Ичне.

На этот факт обратил внимание портал MIL.IN.UA, обнародовав ссылку на российский сайт pikabu.ru, на котором размещена фотография, которой Пашинский проиллюстрировал свой пост в Facebook о проверке склада в Ичне год назад.

«Этим фотографиям ровно год. После взрывов арсеналов в Калиновке нашим комитетом была осуществлена инспекционная поездка в третий по величине склад боеприпасов в Ичне Черниговской области», – написал Пашинский, заявив, что еще год назад рекомендовал построить на арсенале вблизи Ичне специальные хранилища для боеприпасов.

Однако на российском сайте четко видно, что фото было загружено летом 2011 года. При этом автор публикации отмечает, что фотографии были сделаны еще в 2010 году.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 октября, ночью на территории 6-го арсенала Минобороны близ пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, вызвавшие пожар.

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Информация о жертвах или пострадавших не поступала. С прилегающих территорий эвакуированы около 12 тыс. лиц.

Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Создан оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии. К месту ЧП направлен 21 пиротехнический расчет ГСЧС. В прилегающих областях приведены в готовность 23 пожарных расчета. Сформирован сводный отряд в составе 27 единиц техники и 115 человек. Приведены в готовность 7 пожарных поездов.

По фактам взрывов на складах боеприпасов в Черниговской области военная прокуратура Центрального региона начала уголовное производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) УК, наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале.