"Смерти мы не нужны": правозащитница опубликовала письмо Клыха Сенцову, написанный до прекращения голодовки (видео)

Письмо было написано до объявления Сенцова о завершении голодовки. Оно так и не попало к режиссеру.

Украинский политзаключенный Станислав Клых написал письмо другому узнику Кремля украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

Фото письма опубликовала на своей странице правозащитница Мария Томак.

Она отметила, что письмо было написано до объявления Сенцова о завершении голодовки. Оно так и не попало к режиссеру.

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"Оно (письмо - УНИАН) не успело попасть в руки Олега до того, как он прекратил голодовку, но, надеюсь, попадет после. В качестве моральной поддержки", - написала правозащитница.

В письме Сенцову Клых пишет:

"Здравствуй, Олег!

Передаю тебе большой привет из тюрьмы г.Верхнеуральска Челябинской обл. Слежу за твоим состоянием и голодовкой в "Новой газете". Если у тебя очень плохое здоровье, я бы просил тебя прекратить голодовку. Смерти мы не нужны, ты нужен своей маме и детям. Я тебя не осужу, если ты прекратишь голодовку, но, тем не менее, понимаю, что все это достало, особенно обещания скорейшего освобождения в письмах, я такие письма тоже получаю и это так же раздражает, как и тебя, но нужно понимать, что люди, которые со всего мира пишут письма, желают нам добра. С момента твоей голодовки проблеме украинских политзаключенных стали уделять больше внимания, за это, думаю, мы все тебе благодарны.

Станислав Клых

ФКУ-Т Верхнеуральск

P.S. Получил от тебя открытки ещё в Грозном в 2016-м. Желаю, не смотря ни на что, вернуться к твоим детям".

Как сообщал УНИАН, 5 октября Олег Сенцов заявил о прекращении голодовки. Он отметил, что в случае ее продолжения к нему применили бы принудительное питание из-за его критического состояния.

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Напомним, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, позже его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов. 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

В 2016 году украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха приговорили к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. По версии российского следствия, они были членами организации УНА-УНСО и в 1994-1995 годах воевали в составе бандформирований в Чечне. Впрочем, Клих заявил, что никогда не был в Чечне. Позже стало известно, что он сошел с ума из-за пыток в тюрьме.