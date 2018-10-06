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"Смерти мы не нужны": правозащитница опубликовала письмо Клыха Сенцову, написанный до прекращения голодовки (видео)

14:11, 06 октября 2018
Общество
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Клих написал письмо Сенцову / фото svoboda.org

Фото письма опубликовала на своей странице правозащитница Мария Томак.

Она отметила, что письмо было написано до объявления Сенцова о завершении голодовки. Оно так и не попало к режиссеру.

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"Оно (письмо - УНИАН) не успело попасть в руки Олега до того, как он прекратил голодовку, но, надеюсь, попадет после. В качестве моральной поддержки", - написала правозащитница.

В письме Сенцову Клых пишет:

"Здравствуй, Олег!

Передаю тебе большой привет из тюрьмы г.Верхнеуральска Челябинской обл. Слежу за твоим состоянием и голодовкой в "Новой газете". Если у тебя очень плохое здоровье, я бы просил тебя прекратить голодовку. Смерти мы не нужны, ты нужен своей маме и детям. Я тебя не осужу, если ты прекратишь голодовку, но, тем не менее, понимаю, что все это достало, особенно обещания скорейшего освобождения в письмах, я такие письма тоже получаю и это так же раздражает, как и тебя, но нужно понимать, что люди, которые со всего мира пишут письма, желают нам добра. С момента твоей голодовки проблеме украинских политзаключенных стали уделять больше внимания, за это, думаю, мы все тебе благодарны. 

Станислав Клых

ФКУ-Т Верхнеуральск 

P.S. Получил от тебя открытки ещё в Грозном в 2016-м. Желаю, не смотря ни на что, вернуться к твоим детям".

фото Facebook Мария Томак

Как сообщал УНИАН, 5 октября Олег Сенцов заявил о прекращении голодовки. Он отметил, что в случае ее продолжения к нему применили бы принудительное питание из-за его критического состояния.

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Напомним, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, позже его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов. 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

В 2016 году украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха приговорили к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. По версии российского следствия, они были членами организации УНА-УНСО и в 1994-1995 годах воевали в составе бандформирований в Чечне. Впрочем, Клих заявил, что никогда не был в Чечне. Позже стало известно, что он сошел с ума из-за пыток в тюрьме.

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Теги: #Клых#письмо#Олег Сенцов