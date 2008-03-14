Социологи наконец разобрались, почему Украина выбирает такую власть

В Киеве состоялась презентация результатов годовой программы исследований Института Горшенина «Ментальные основы выбора».

В сообщении Института, переданном агентству УНИАН, говорится, что данная исследовательская программа была начата в конце 2006 года, и ее целью было определить, не кого и что выбирают украинцы, а почему они делают такой выбор.

Основные выводы годовой программы исследований «Ментальные основы выбора» таковы:

- Украина как государство и как общество состоялась, несмотря на наличие множества проблем;

- в жизнедеятельности населения Востока и Запада Украины нет тех противоречий, которые могли бы вести к политическому противостоянию;

- сегодня в Украине нет такого большинства населения, которое бы стремилось в Европейский Союз или в СНГ;

- в Украине сегодня нет среднего класса. Тех, кого можно было бы отнести к среднему классу по признаку материальной обеспеченности, образования и характера занятости, в стране – не более 9%;

- в стране процветает коррупция;

- существует острая необходимость повысить уровень ответственности местной власти от населения, т.е. фактически от результатов работы этой власти;

- в политических взглядах населения Украины преобладают предпочтения демократических преобразований.

Относительно самой презентации в Институте Горшенина сообщили, что в мероприятии участвовали известные украинские политики и общественные деятели, чиновники, бизнесмены, деятели культуры и искусства, послы других государств, а также представители иностранных государственных институтов и организаций, журналисты.

Также в сообщении указывается, что за время действия программы результаты исследований получили более 40 тыс. публикаций и комментариев украинских и зарубежных СМИ.

Институт Горшенина является членом международной социологической ассоциации ESOMAR.