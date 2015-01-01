Нацсовет в ближайшее время рассмотрит вопрос о новогодней трансляции на "Интере"

22:57, 01 января 2015
Общество
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Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о трансляции на телеканалах в новогоднюю ночь.

Нацсовет рассмотрит вопрос трансляций телеканалов / rusbase.vc

Об этом сообщила член совета Екатерина Котенко на своей странице в соцсети. "Нацсовет на первом заседании рассмотрит вопрос трансляций в новогоднюю ночь. Пишите обращение все, что вы видели. Спасибо. Никто кроме нас", - написала она.

Post by Kateryna Kotenko.

Напомним, на телеканале "Интер" в новогоднюю ночь транслировалась запись новогодней программы, в которой выступил, в частности, певец Иосиф Кобзон, который объявлен в Украине персоной нон-грата. В этой же программе звучали песни в исполнении других российских звезд, которые публично высказывались в поддержку сепаратистов на востоке Украины.  Среди них Валерия, Олег Газманов, Николай Басков и другие.

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После этого секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания должен немедленно рассмотреть вопрос о лишении лицензии этого телеканала. В свою очередь министр информационной политики Юрий Стець заявил, что будет инициировать в Верховной Раде законопроект, согласно которому российских артистов будет запрещено показывать на украинских телеканалах.

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