Нацсовет в ближайшее время рассмотрит вопрос о новогодней трансляции на "Интере"

Об этом сообщила член совета Екатерина Котенко на своей странице в соцсети. "Нацсовет на первом заседании рассмотрит вопрос трансляций в новогоднюю ночь. Пишите обращение все, что вы видели. Спасибо. Никто кроме нас", - написала она.

Напомним, на телеканале "Интер" в новогоднюю ночь транслировалась запись новогодней программы, в которой выступил, в частности, певец Иосиф Кобзон, который объявлен в Украине персоной нон-грата. В этой же программе звучали песни в исполнении других российских звезд, которые публично высказывались в поддержку сепаратистов на востоке Украины. Среди них Валерия, Олег Газманов, Николай Басков и другие.

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После этого секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания должен немедленно рассмотреть вопрос о лишении лицензии этого телеканала. В свою очередь министр информационной политики Юрий Стець заявил, что будет инициировать в Верховной Раде законопроект, согласно которому российских артистов будет запрещено показывать на украинских телеканалах.