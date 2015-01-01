Министр информполитики хочет запретить показывать по телевизору персон нон-грата

Об этом он написал в Facebook.

"Интер, 5 канал, 1+1, Первый Национальный - безразлично. С началом новой сессионной недели буду инициировать законопроект о распространении на СМИ определение персона нон-грата. Если человеку запрещен въезд, то это должно касаться в том числе и попыток "влезть" в Украину с помощью телевизора. Убежден, законопроект через Раду проведу. А до того просил бы медиаменеджеров отключить кассовые аппараты в голове и найти ящичек с патриотизмом в мозгах", - написал Стець.

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