Смертельное ДТП в Харькове: Дронов заявил, что не помнит момент столкновения с Зайцевой

"Я не мог ничего сделать. Не успел среагировать физически. Я даже не сразу понял, что произошло и кто в меня влетел", - заявил Дронов.

Один из участников резонансного ДТП в Харькове Геннадий Дронов заявил, что не помнит момент столкновения с автомобилем другой фигурантки дела Елены Зайцевой.

Заседание Киевского районного суда Харькова состоялось 2 октября.

«Я не мог ничего сделать. Не успел среагировать физически. Я даже не сразу понял, что произошло и кто в меня влетел. Все детали ДТП я показывал во время следственного эксперимента. Сейчас ни прокурор, ни суд, ни эксперты не смогли объяснить самого механизма ДТП. Все только то и делают, что твердят о воображаемой линии", – подчеркнул Дронов.

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Он добавил, что не слышал сигнала Lexus Зайцевой. По словам Дронова, на перекрестке он двигался со скоростью 40 километров в час и не тормозил.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный сигнал светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже нарколог, который проводил осмотр Зайцевой после аварии, скрылся.