Зайцева разгневала сеть изменениями во внешности (фото)

В сети появилась масса гневных комментариев по поводу того, что лицо Зайцевой заметно округлилось.

Пользователи соцсетей обратили внимание на новое изменения во внешности Зайцевой. По мнению пользователей, девушка сильно поправилась в СИЗО.

Так, под свежим фото Зайцевой с судебного заседания, размещенном в Facebook журналистки Татьяны Доцяк, появилась масса гневных комментариев по поводу того, что лицо Зайцевой заметно округлилось.

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"Подсудимая в казематах наела себе такое .... лицо, что в случае следственного эксперимента понадобится кабриолет. Без боковых стекол", "Плохо кормят. Опухла от голода... Честно, покруглела", - пишут комментаторы под фото.

«Замечу: девушка поправилась… вот вам и кровушка невинно убиенных!! И Харьков город юристов … и где нет справедливости!!», «Так поправилась», «Девчушка от слез совсем пухнуть стала бедненькая!… », «Нормальную будку накусала...», «Разжирела ..., наверное днем и ночью о погибших думает», - также пишут в сети, передает from-ua.com.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице. Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже нарколог, который проводил осмотр Зайцевой после аварии, исчез.