Наша задача охватить семейными формами воспитания как можно больше детей-сирот - Алексей Савченко

На территории Николаевской области под опекой и попечительством воспитываются 2050 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

В течение последних пяти лет в Николаевской области сохраняется тенденция к уменьшению количества детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Задача, которая стоит перед всеми ответственными органами власти - охватить семейными формами воспитания как можно большее количество детей.

Об этом заявил председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко.

По состоянию на конец сентября общее количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в Николаевской области составляет 2967 детей, что на 88 человек меньше, чем на начало 2018 года.

В последние годы значительно вырос уровень усыновления и сохраняется устойчивая тенденция к преобладанию национального усыновления над межгосударственным. Основная форма семейного воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в области - опека и попечительство.

На территории Николаевской области под опекой и попечительством воспитываются 2050 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Также в области продолжают развиваться такие семейные формы как приемные семьи и детские дома семейного типа.

«Наша задача и дальше развивать в области семейные формы воспитания. Благодаря государственной инициативе, в прошлом году Николаевщина получила 19,5 млн грн субвенции на приобретение жилья для детских домов семейного типа, социального жилья для детей-сирот. За эти средства в области приобретено три жилых дома в г. Очакове, г. Новый Буг и г. Баштанка для размещения детских домов семейного типа, что позволило устроить в них более 15 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и 28 квартир, в которые заселены 33 человека из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. В этом году уже имеем 43,4 млн грн. Развитие семейных форм воспитания и создания комфортных условий для детей - задача, которая уже сейчас решается», - комментирует председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко.

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Отметим, что в 2018 году создано 3 ДДСТ и устроено 25 детей, 6 ПС, в которые устроено 18 детей. До конца года планируется открытие еще двух домов семейного типа, а именно: в г. Баштанке в доме, приобретенном на средства субвенции, и в г. Николаеве в собственном жилье.

Кроме того, по состоянию на 27 сентября, в области действуют 37 детских домов семейного типа, где воспитываются 236 детей и 159 приемных семей, где воспитываются 310 детей.

Вместе в детских домах семейного типа и приемных семьях воспитываются 546 детей соответствующей категории.

Всего семейными формами воспитания (опека и попечительство, приемные семьи и детские дома семейного типа) охвачено 2596 детей указанной категории, составляет 87,5% от общего количества детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки в области (2967). Прирост к предыдущему году, удельного веса детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в семейных формах воспитания, составляет 1,5%.