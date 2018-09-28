Взрывы миномета "Молот" - американский военный назвал виновных

Также военный выразил удивление, почему в Украине военные продолжают пользоваться "Молотами" после стольких несчастных случаев.

В гибели украинских солдат в результате многочисленных взрывов минометов "Молот" виноват не только производитель вооружения, но и непосредственные командиры бойцов.

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Такое мнение высказал капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Гари Табах. По его словам, подобные случаи гибели солдат бывали и в США, передает Обозреватель. "Оружие вообще опасная вещь, оно взрывается по разным причинам. Но чтобы 13 (взрывов минометов с 2016 года. - ред.) - я такого не помню... Был командиром и никогда не слышал, чтобы 13 случаев произошло с одним и тем же оружием", - подчеркнул американский военный.

"Гибнут люди, гибнут солдаты - это мои сыновья погибают. Как командир, я бы прекратил после второго случая и сказал - вы можете мне давать обучение, можете меня посылать на войну, но с этим я не пойду... Здесь ответственность ложится на командиров и их профессионализм и заботу о своих солдатах. Или они не научили солдат, чтобы они могли правильно использовать данное им вооружение", - заявил он.

Как отметил американский офицер, самое дорогое в США - это человеческая жизнь: "Эта "труба"(миномет "Молот". - ред.) стоит $20 тыс., но в Америке солдатская жизнь стоит $20 млн".

Также Табах выразил удивление, почему в Украине военные продолжают пользоваться "Молотами" после стольких несчастных случаев.

"У нас и самолет может упасть, и танк взрывается, и корабль утонуть - все может случиться. Такая техника моментально останавливается, дальше никто ею не пользуется, пока расследование не пройдет и не выяснит, почему это произошло", - подчеркнул военный США.

Как сообщал УНИАН, в армии с 2016 года имели место 13 фактов разрыва 120-мм минометов,из них 9 "Молотов".

Последний инцидент произошел 25 сентября в одной из бригад ВСУ на Донбассе. Пострадали двое военных.

6 июня на Ровенском военном полигоне во время занятий по боевой подготовке трое военных погибло и девять получили ранения в результате разрыва миномета "Молот". Тогда в Министерстве обороны заявили, что миномет "Молот" взорвался в результате двойного заряда. Президент поручил главе Минобороны и начальнику Генштаба до завершения расследования на учениях такие минометы не применять.

Миномет М120-15 "Молот" стоимостью 483 тыс. грн был презентован "Укроборонпромом" в августе 2016 года. После первых испытаний вооружения бойцы ВСУ жаловались на его ненадежность.