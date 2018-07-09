В Раде заявили о несоответствии стали в минометах «Молот» техническим характеристикам

По словам председателя комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, жертвами проблемного миномета стали уже 12 человек.

Эксперты по металлу утверждают, что металл, который используется для миномета “Молот”, не соответствует техническим характеристикам.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он напомнил, что на днях произошла трагедия на Ривненском полигоне, где погибли трое и ранены 9 человек.

"Это уже 12 погибших и 38 раненых от этого миномета "Молот", - отметил Кожемякин.

Депутат отметил, что "эксперты по металлу утверждают, что марка стали стволов не соответствует техническим характеристикам - она более мягкая, чем должна быть".

Кожемякин подчеркнул, что председатель парламента Андрей Парубий должен подписать законопроект 1793, который был принят как закон 226 голосами, но заблокирован из-за заявления одного из депутатов - Ивана Винника, что он не голосовал за него и не был в зале, но карта его была задействована для голосования, которым предусматривается ответственность за нарушение и военной сфере.

Кожемякин отметил, что, если бы такой закон был подписан, то много трагедий можно было бы избежать.

Как сообщал УНИАН, 6 июля в 5.55 во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне взорвался миномет "Молот". Погибли трое военнослужащих, еще девять получили ранения. Решением командующего Сухопутными войсками ВСУ учения приостановлены. Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил обращения с оружием.