Парубий подписал заявление ВР о выдвижении Сенцова на Нобелевскую премию

Спикер заявил, что верит в освобождение режиссера из российского плена.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал заявление парламента в Нобелевский комитет относительно выдвижения незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова на соискание премии мира.

Об этом спикер сообщил в Twitter.

"Только что подписал постановление об обращении Верховной Рады Украины в Нобелевский комитет относительно выдвижения кандидатуры Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира", - написал Парубий.

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"Верю, что мы освободим Олега из российского плена", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Верховная Рада приняла постановление №9040 об обращении в норвежский Нобелевский комитет относительно выдвижения кандидатуры Сенцова на соискание Нобелевской премии мира.

Соответствующее заявление поддержали 245 народных депутатов из 348, зарегистрированных в сессионном зале.

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*** ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Он содержится в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Его состояние быстро ухудшается, тогда как российские тюремщики заверяют, что состояние здоровья Сенцова удовлетворительное.