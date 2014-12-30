Из-за снегопадов ограничена работа морских портов в четырех областях Украины

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

"Из-за непогоды морские порты Белгород-Днестровский, Бердянский, Измаильский, Ильичевский, Одесский, "Октябрьск", Усть-Дунайский, Херсонский и "Южный" работают с ограничениями швартовных операций и погрузочно-разгрузочных работ", - говорится в сообщении.

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Кроме того, каналы "устье "Быстрое", Бугско-Днепровско-лиманский и Херсонский морской закрыты для движения судов.

При этом, Мариупольский, Николаевский, Ренийский и Скадовский морские порты работают в штатном режиме.