Из-за снегопадов ограничена работа морских портов в четырех областях Украины

04:23, 30 декабря 2014
Общество
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Из-за снегопадов на юге Украины ограничена работа морских портов в Одесской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

снегопад николаев / Никвести

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

"Из-за непогоды морские порты Белгород-Днестровский, Бердянский, Измаильский, Ильичевский, Одесский, "Октябрьск", Усть-Дунайский, Херсонский и "Южный" работают с ограничениями швартовных операций и погрузочно-разгрузочных работ", - говорится в сообщении.

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Кроме того, каналы "устье "Быстрое", Бугско-Днепровско-лиманский и Херсонский морской закрыты для движения судов.

При этом, Мариупольский, Николаевский, Ренийский и Скадовский морские порты работают в штатном режиме.

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