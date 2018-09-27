Джамала поделилась душевным фото с первенцем

Первенец Джамалы, которому дали имя Эмир-Рахман, появился на свет ровно шесть месяцев назад — 27 марта 2018.

Популярная исполнительница Джамала празднует 27 сентября важную дату. Так, маленькому сыну украинской певицы крымскотатарского происхождения исполнилось полгода.

Первенец Джамалы, которому дали имя Эмир-Рахман, появился на свет ровно шесть месяцев назад — 27 марта 2018. В честь значимой для своей семьи даты Дажамала опубликовала душевное семейное фото на своей instagram-страничке.

Певица подписала фото, обращаясь к сыну: "Мы тебе дуже любимо!" Подпись сопровождается сразу на трех языках: турецкий, английский и украинский.