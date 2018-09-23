Нападение на активиста Михайлика: в Одессе люди вышли на протест (фото, видео)

Они требуют отставки руководителей полиции и прокуратуры области, а также требуют от правоохранителей эффективно расследовать нападения на активистов и назвать заказчиков и исполнителей.

В центре Одессы из-за покушения на известного общественника, лидера городской организации партии «Сила Людей» Олега Михайлика активисты пикетируют областное управление Нацполиции, требуя встречи с его начальником Дмитрием Головиным.

Как передает корреспондент УНИАН, на улице Еврейской, возле здания Главного управления Национальной полиции в Одесской области, собрались десятки людей.

В их числе – известные активисты Сергей Стерненко, Михаил Кузаконь, Яна Титаренко и пр.

Собравшиеся попытались пройти в здание, но дальше пропускного пункта пройти не смогли. К ним вышел заместитель начальника главка Сергей Махотин, который заявил, что Головин отсутствует, так как находится в другом районе города – на месте совершения другого преступления.

Махотин также заявил, что не имеет права разглашать нюансы следствия по делу о покушении на Михайлика, отметив, что отрабатывается несколько версий.

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По его словам, к Михайлику, находящемуся в больнице, приставлена круглосуточная охрана.

В свою очередь, активисты настаивают на встрече с Головиным, заявив, что никуда не уйдут.

На улице посредством мегафона они призывают к отставке Головина и прокурора Одесской области Олега Жученко.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 22 сентября в полицию поступила информация о том, что в центре Одессы злоумышленники стреляли в известного активиста Олега Михайлика.

По словам руководителя Одесской областной организации «Сила Людей» Игоря Бычкова, сегодня, 23 сентября, стало известно, что Михайлик пришел в сознание.

К расследованию нападения на Михайлика привлекли СБУ.