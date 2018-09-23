Полиция привлекла СБУ к расследованию покушения на одесского активиста Михайлика

Правоохранители также отметили, что все еще продолжаются подворовые обходы и опросы окружения потерпевшего, свидетелей.

В состав следственно-оперативной группы по расследованию покушения на одесского общественного деятеля Олега Михайлика вошли работники СБУ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Одесской области.

"Для расследования преступления создана усиленная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли опытные следователи, оперативники и работники СБУ. Возглавляет группу процессуальный руководитель из прокуратуры Одесской области", - говорится в сообщении.

Правоохранители также отметили, что до сих пор продолжаются подворовые обходы и опросы окружения потерпевшего, свидетелей.

Читайте такжеПеред покушением на убийство активист Михайлик требовал отставки одесских силовиков

"Следствие рассматривает несколько версий нападения", - добавили в полиции Одесской области.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 22 сентября в полицию поступила информация о том, что в центре Одессы злоумышленники стреляли в известного активиста Олега Михайлика.

По словам руководителя Одесской областной организации «Сила Людей» Игоря Бычкова, сегодня, 23 сентября, стало известно, что Михайлик пришел в сознание.