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Полиция привлекла СБУ к расследованию покушения на одесского активиста Михайлика

15:28, 23 сентября 2018
Общество
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СБУ привлекли к расследованию покушения на Михайлика / фото УНИАН

В состав следственно-оперативной группы по расследованию покушения на одесского общественного деятеля Олега Михайлика вошли работники СБУ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Одесской области.

"Для расследования преступления создана усиленная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли опытные следователи, оперативники и работники СБУ. Возглавляет группу процессуальный руководитель из прокуратуры Одесской области", - говорится в сообщении.

Правоохранители также отметили, что до сих пор продолжаются подворовые обходы и опросы окружения потерпевшего, свидетелей.

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"Следствие рассматривает несколько версий нападения", - добавили в полиции Одесской области.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 22 сентября в полицию поступила информация о том, что в центре Одессы злоумышленники стреляли в известного активиста Олега Михайлика.

По словам руководителя Одесской областной организации «Сила Людей» Игоря Бычкова, сегодня, 23 сентября, стало известно, что Михайлик пришел в сознание.

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Теги: #Одесса#СБУ#активист