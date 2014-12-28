Граждан Украины на самолете AirAsia не было

Об этом в своем "Твиттере" сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Евгений Перебийнис, передает радио "Свобода".

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"По сообщению нашего посольства в Индонезии, граждан Украины на борту исчезнувшего самолета авиакомпании AirAsia не было", – сказал он.

Самолет авиакомпании Air Asia, осуществлявший рейс из индонезийской Сурабаи в Сингапур, потерял связь с наземными службами в Джакарте сегодня утром. На борту самолета находились 155 пассажиров (большинство - индонезийцы) и 7 членов экипажа. Поисковые работы продолжаются в водах возле острова Белитунг.