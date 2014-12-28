Граждан Украины на самолете AirAsia не было
14:24, 28 декабря 2014Общество
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Граждан Украины на исчезнувшем над океаном самолете малазийской авиакомпании AirAsia не было.
REUTERS
Об этом в своем "Твиттере" сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Евгений Перебийнис, передает радио "Свобода".
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"По сообщению нашего посольства в Индонезии, граждан Украины на борту исчезнувшего самолета авиакомпании AirAsia не было", – сказал он.
Самолет авиакомпании Air Asia, осуществлявший рейс из индонезийской Сурабаи в Сингапур, потерял связь с наземными службами в Джакарте сегодня утром. На борту самолета находились 155 пассажиров (большинство - индонезийцы) и 7 членов экипажа. Поисковые работы продолжаются в водах возле острова Белитунг.
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