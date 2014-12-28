Семья президента открыла резиденцию "Синегора" для детей бойцов АТО (фото, видео)

Супруга главы государства Марина Порошенко со своими тремя детьми пригласили в гости 60 мальчиков и девочек из Ивано-Франковщины, чьи родители погибли в АТО, пропали там без вести или получили ранения, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Детям устроили экскурсию по президентскому имению. А потом Михаил, Евгения и Александра Порошенко почти час играли им на рояле.

"Здесь красивый большой дом - как у принцессы", - признались дети.

Детей воинов АТО поздравил Святой Николай. Вместе с первой леди страны он раздал подарки - сладости и планшеты.

В Киев Марина Порошенко с детьми улетает уже сегодня вечером, чтобы дома в семейном кругу встретить Новый год.

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"Мы специально приехали, чтобы провести этот концерт. Я уверена, что эта резиденция должна больше служить людям - стать открытой. Я думаю, что эта традиция начнется именно с детей", - пояснила жена президента.