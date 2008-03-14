НАНУ и Академия наук Венгрии издали «Атлас Украины»

В Посольстве Венгрии в Украине 12 марта состоялась презентация совместного издания Академии наук Венгрии и Национальной академии наук Украины «Атлас Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, во время презентации президент Академии наук Венгрии Сильвестер Е.ВИЗИ отметил, что атлас стал результатом сотрудничества двух научных заведений. Атлас содержит информацию об Украине и издан на английском языке.

Он также сообщил, что намерен вручить президенту НАНУ Борису ПАТОНУ орден «Наука за общество». По словам С.Е.ВИЗИ, такую награду уже получили лидер Российского народно-демократического союза Михаил КАСЬЯНОВ (Россия) и Президент Италии Джорджо НАПОЛИТАНО.

Он выразил надежду, что академии наук Украины и Венгрии в будущем будут сотрудничать еще активнее.

В свою очередь, Б.ПАТОН сообщил, что атлас содержит 77 карт и 20 таблиц, а также информацию об истории Украины.

«Мы благодарны, что вы приняли участие в этой работе, чтобы показать, какой является Украина, что это славянский народ, с которым народ Венгрии хочет сотрудничать», - сказал он.

Б.ПАТОН также сообщил, что 18 марта состоится презентация географического атласа Украины, созданного НАНУ.