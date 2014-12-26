В России сообщили, что в 2015 году Крым ждет дефицит питьевой воды

Об этом говорится в прогнозе МЧС РФ, сообщают РИА Новости.

Проблема обеспечения водой стоит в Крыму наиболее остро. Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде (используемой, главным образом, для полива в сельском хозяйстве) через Северо-Крымский канал.

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После аннексии Крыма Россией подача воды по этому каналу была полностью прекращена. Наиболее остро проблема коснулась обеспечения питьевой водой городов и населенных пунктов юго-восточной части полуострова, в том числе Феодосии, Судака и Керчи.