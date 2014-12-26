В России сообщили, что в 2015 году Крым ждет дефицит питьевой воды
12:18, 26 декабря 2014Общество
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В 2015 году повышается риск возникновения ЧС и происшествий, связанных с посадкой судов на мель и нарушением водоснабжения в Крымском ФО (водохранилища в Керчи, Судаке, Феодосии и Ленинском районе) и Севастополе (Чернореченское водохранилище).
REUTERS
Об этом говорится в прогнозе МЧС РФ, сообщают РИА Новости.
Проблема обеспечения водой стоит в Крыму наиболее остро. Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде (используемой, главным образом, для полива в сельском хозяйстве) через Северо-Крымский канал.
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После аннексии Крыма Россией подача воды по этому каналу была полностью прекращена. Наиболее остро проблема коснулась обеспечения питьевой водой городов и населенных пунктов юго-восточной части полуострова, в том числе Феодосии, Судака и Керчи.
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