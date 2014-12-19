В оккупированном Крыму не хватает воды: «министр ЖКХ» «молится, чтобы пошли дожди»

Об этом сообщают Крым.Реалии.

«Молюсь богу, чтобы на полуострове было как можно больше дождей и снега, чтобы водохранилища Крыма заполнились», – сказал глава «министерства».

Также он призвал жителей полуострова к максимальной экономии воды. Он отметил, что власти не будут применять технологию опреснения морской воды.

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«Опреснение воды – это не бредовая, но дорогостоящая идея. Если к этому прибегнуть, то стоимость кубометра воды будет минимум стоить больше 1 доллара», – отметил Жданов.

Ранее сообщалось, что Россия даже привлекла армию для обеспечения Крыма пресной водой. По информации Минобороны РФ, подразделения трубопроводного батальона бригады материально-технического обеспечения по трубопроводным магистралям подали более 700 тыс. кубометров пресной питьевой воды из артезианских скважин в населенные пункты юго-востока Крыма.