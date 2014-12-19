В оккупированном Крыму не хватает воды: «министр ЖКХ» «молится, чтобы пошли дожди»
«Министр» жилищно-коммунального хозяйства Крыма Александр Жданов надеется, что недостаток запасов воды на полуострове удастся восполнить за счет обильных осадков.
Об этом сообщают Крым.Реалии.
«Молюсь богу, чтобы на полуострове было как можно больше дождей и снега, чтобы водохранилища Крыма заполнились», – сказал глава «министерства».
Также он призвал жителей полуострова к максимальной экономии воды. Он отметил, что власти не будут применять технологию опреснения морской воды.
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«Опреснение воды – это не бредовая, но дорогостоящая идея. Если к этому прибегнуть, то стоимость кубометра воды будет минимум стоить больше 1 доллара», – отметил Жданов.
Ранее сообщалось, что Россия даже привлекла армию для обеспечения Крыма пресной водой. По информации Минобороны РФ, подразделения трубопроводного батальона бригады материально-технического обеспечения по трубопроводным магистралям подали более 700 тыс. кубометров пресной питьевой воды из артезианских скважин в населенные пункты юго-востока Крыма.