Черный четверг: украинская команда впервые смоделировала трагические события Майдана в виртуальной реальности (видео)
10:19, 18 сентября 2018Общество
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В Киеве презентовали уникальный проект, который погружает зрителя в события 20 февраля 2014 года.
Украинская команда впервые смоделировала трагические события Майдана в виртуальной реальности
Украинская команда New Cave Media смоделировала Майдан в виртуальной реальности.
Команде понадобилось около 200 тысяч фотоснимков, чтобы построить модель виртуальной реальности.
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Посетители проводят 15-20 минут в VR-очках, "проживая" тот трагический день.
Проект Aftermath VR: Euromaidan доступен для всех и будет бесплатным и в Украине, и за рубежом.
Премьера полной версии проекта запланирована на ноябрь 2018 года к годовщине Євромайдана.
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