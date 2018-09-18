Черный четверг: украинская команда впервые смоделировала трагические события Майдана в виртуальной реальности (видео)

В Киеве презентовали уникальный проект, который погружает зрителя в события 20 февраля 2014 года.

Украинская команда New Cave Media смоделировала Майдан в виртуальной реальности.

Команде понадобилось около 200 тысяч фотоснимков, чтобы построить модель виртуальной реальности.

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Посетители проводят 15-20 минут в VR-очках, "проживая" тот трагический день.

Проект Aftermath VR: Euromaidan доступен для всех и будет бесплатным и в Украине, и за рубежом.

Премьера полной версии проекта запланирована на ноябрь 2018 года к годовщине Євромайдана.