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Черный четверг: украинская команда впервые смоделировала трагические события Майдана в виртуальной реальности (видео)

10:19, 18 сентября 2018
Общество
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Команде понадобилось около 200 тысяч фотоснимков, чтобы построить модель виртуальной реальности.

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Посетители проводят 15-20 минут в VR-очках, "проживая" тот трагический день.

Проект Aftermath VR: Euromaidan доступен для всех и будет бесплатным и в Украине, и за рубежом.

Премьера полной версии проекта запланирована на ноябрь 2018 года к годовщине Євромайдана.

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Теги: #Евромайдан#виртуальный 3D-тур#события на Майдане 2014